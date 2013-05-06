Форма поиска по сайту

Новости

Новости

06 мая 2013, 09:55

Происшествия

Почти 100 домов в Чеховском районе остались без электричества

Утром 6 мая жители поселка Столбовая Чеховского района Подмосковья остались без электричества. В результате короткого замыкания на трансформаторной подстанции около 8.00 были обесточены 98 частных жилых домов, в которых живет 250 человек.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, в настоящее время на месте аварии работают 2 ремонтно-восстановительных бригады "Южных электросетей". Восстановить электроснабжение планируется к 12.00.

отключение света авария чп

