Почти 100 домов в Чеховском районе остались без электричества

Утром 6 мая жители поселка Столбовая Чеховского района Подмосковья остались без электричества. В результате короткого замыкания на трансформаторной подстанции около 8.00 были обесточены 98 частных жилых домов, в которых живет 250 человек.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, в настоящее время на месте аварии работают 2 ремонтно-восстановительных бригады "Южных электросетей". Восстановить электроснабжение планируется к 12.00.