На ремонт детских лагерей в Подмосковье выделят 108 миллионов рублей

108 млн. рублей будет выделено в 2014г. на реконструкцию детских лагерей в Подмосковье

Об этом завила министр соцзащиты населения Московской области О.С. Забралова.

В следующем году на реконструкцию детских лагерей, расположенных в Подмосковье, выделят 108 миллионов рублей.

Как пояснила министр соцзащиты населения Московской области Ольга Забралова, в рамках программы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области на 2012-2015 годы" предполагается восстановить три детских лагеря. Сейчас, по словам министра, они являются недействующими и находятся в состоянии разрухи. Еще в 11–ти лагерях планируется произвести капитальный ремонт. И пять учреждений перевести на круглогодичный режим работы с увеличением мощности.

Забралова отметила, что прошедшим летом в Подмосковье смогли бесплатно отдохнуть 15 тысяч детей.

"Дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и дети-инвалиды посетили оздоровительные лагеря в Московской области и на Черноморском побережье. На зимние каникулы мы планируем отправить еще 500 ребят в детские лагеря," - цитирует Забралову официальный сайт министерства соцзащиты Подмосковья

Всего на реализацию программы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области на 2012-2015 годы» из бюджета Московской области уже выделено около 200 миллионов рублей"