Более 15 тысяч столичных фонарей оборудованы датчиками движения

Для экономии электроэнергии в более чем 15 тысяч фонарей были встроены датчики движения и специальные источники питания, работающие от солнечной энергии. Об этом заявил глава московского департамента топливно-энергетического хозяйства Евгений Скляров.

Он уточнил, что датчики движения способствуют автоматическому включению света только при приближении человека, передает РИА Новости.

"В настоящий момент у нас есть пилотный проект, где мы отрабатываем, как работают светильники с датчиками движения и источниками солнечной энергии. Таких светильников сейчас более 15 тысяч, что составляет 5% от всех московских фонарей", - пояснил чиновник.

Экономить электроэнергию придется и столичным фабрикам. Крупнейшие промышленные предприятия Москвы пройдут процедуру энергетического аудита до года 2012 года. Принадлежащие городу заводы, которые признают наиболее расточительными, обязаны будут пройти модернизацию.