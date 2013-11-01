Форма поиска по сайту

Новости

01 ноября 2013, 12:00

Транспорт

На Киевском направлении МЖД появится дополнительная остановка

На Киевском направлении Московской железной дороги с 5 ноября вводится дополнительная остановка. Компания ЦППК и МЖД назначают остановку на станции Нара для некоторых электропоездов.

Так, поезд Москва - Калуга, отправляющийся в 7.12 из столицы, будет останавливаться на станции Нара в 8.03. В Калугу поезд прибудет согласно расписанию в 9.47, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Также на станции Нара будет останавливаться экспресс, отправляющийся в Москву из Калуги в 15.20.

Изменения вводятся для улучшения качества обслуживания пассажиров пригородных экспрессов.

