В отделении по делам несовершеннолетних МВД в Лобне застрелилась сотрудница полиции, информирует пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Женщина занимала должность старшего участкового уполномоченного полиции.

В помещении опорного пункта по адресу: ул. Чкалова, д.11 начальник отделения и его заместитель обнаружили сотрудницу с входным пулевым отверстием из огнестрельного оружия в правой височной области головы.

"Пострадавшая была доставлена в Лобненскую центральную городскую больницу и в 15.00 врачами была констатирована ее смерть. Согласно постовой ведомости погибшая заступила на службу 02.01.2014 г., табельное оружие было получено в Дежурной части ОМВД в 11.00", - говорится в сообщении.

Предварительная причина смерти - суицид. По факту произошедшего проводится служебная проверка, добавили в ведомстве.