Оппозиция создала в Москве гражданские советы - Удальцов

В Москве завершилась акция по созданию гражданских советов, заявил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов. По его словам в каждом собрании участвовали от 50 до 100 человек.

"Сейчас во всех округах Москвы завершаются встречи активных москвичей с целью формирования гражданских районных советов. Акции прошли без эксцессов, полиция никого не задерживала", - сказал Удальцов "Интерфаксу".

По его словам, цель советов - оказывать влияние на местные власти по социальным вопросам конкретной территории.

"Это и капитальный ремонт домов и проблемы в сфере ЖКХ и транспортные проблемы и проблемы расселения ветхого жилья", - пояснил оппозиционер. Он отметил, что в ходе проведения воскресных встреч "принято решение о проведении в середине ноября общегородской акции под условным названием "День защитника Москвы".

"Мы будем требовать решения перечисленных проблем. Там же, возможно, будет инициирован городской референдум по наболевшим вопросам", - сказал Удальцов.

Ранее он сообщил, что в воскресенье гражданские активисты вместе с муниципальными депутатами соберутся возле каждой префектуры, чтобы начать формирование районных гражданских советов.