22 февраля 2013, 16:35

Транспорт

В центре Москвы 23 февраля ограничат движение транспорта

В центре столицы 23 февраля будет ограничено движение транспорта в связи с проведением шествия, согласованного с московскими властями.

Изменения в дорожном движении затронут и общественный транспорт, сообщает ГУ МВД по Москве.

С 9:00 и до окончания мероприятия будет ограничено перемещение транспорта по Страстному бульвару, Большому Путинковскому переулку и улице Большая Дмитровка.

Также ограничения будут введены на улице Охотный ряд с 11:30 и до окончания мероприятия.

ГИБДД убедительно просит водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

