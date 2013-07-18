На юге Москвы ограбили предпринимателя

В четверг, 18 июля, на юге Москвы произошло вооруженное нападение на предпринимателя.

Трое неизвестных перекрыв дорогу автомобилю "Субару" разбили стекла и, угрожая огнестрельным оружием и молотками, отобрали у водителя портфель с деньгами и документами, а затем скрылись на автомобиле "Опель Вектра" в сторону улицы Алма-Атинская, сообщает телеканал "Москва 24".

Спустя 10 минут сотрудники ГИБДД обнаружили брошенный автомобиль злоумышленников на Братеевской улица рядом с домом № 21 к.3. Сами они предположительно пересели в автомобиль "Лада Приора, сине-черного цвета и скрылись на юго-востоке Москвы.

Сообщается, что преступники предположительно являются уроженцами Узбекистана. В ЮАО был введен план "Перехват".