Водителя обокрали почти на полмиллиона рублей

Неизвестные утром напали на водителя общественного транспорта, избили его и украли 400 тысяч рублей.

ЧП произошло в воскресенье, однако известно об этом стало лишь сегодня. "В 08.30 в полицию обратился водитель, работающий в компании, которая занимается перевозками пассажиров на общественном транспорте и заявил, что по 5-му Донскому проезду у дома 21, двое неизвестных нанесли ему побои, забрали личные 400 тысяч рублей и скрылись", - сообщили в МВД.

В отношении грабителей заведено уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный группой лиц", передает РИА Новости. Бандитам грозит до семи лет лишения свободы.