Подмосковный поселок Развилка затопило нечистотами

Жителей поселка Развилка Ленинского района затопило нечистотами

Поселок Развилка, расположенный в Ленинском районе Московской области, затопило нечистотами.

Причиной этого стали проливные дожди, которые размыли одну из дамб находящихся вблизи поселка очистных сооружений, после чего грязный поток хлынул в населенный пункт.

Местные жители жалуются, что зловонная жидкость залила буквально все вокруг: дороги, тропинки, приусадебные участки. Кроме того, нечистоты скопились в подвалах домов.

Многие жители поселка были вынуждены его покинуть.