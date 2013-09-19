Рядом с гостиницей в САО обнаружен похожий на снаряд предмет

На Головинском шоссе за гостиницей "Охотник" обнаружен предмет, похожий на снаряд. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

На месте находятся полицейские и пожарно-спасательные подразделения. Территория оцеплена сотрудниками полиции.

Напомним, что сегодня, 19 сентября, на западе Москвы был обнаружен снаряд по адресу: улица Демьяна Бедного, дом 3, корпус 5.

Информация по обоим инцидентам уточняется.