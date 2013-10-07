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07 октября 2013, 16:59

Происшествия

Полицейские закрыли притон на юго-западе Москвы

5 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выявили и закрыли наркопритон на юго-западе Москвы.

Как сообщает пресс-служба столичного главка полиции, на улице Архитектора Власова находилась квартира, которую 45-летняя безработная сдавала наркоманам для употребления запрещенных препаратов.
В ходе обыска полицейские обнаружили шприцы и компоненты "зелья". Владелицу отпустили под подписку о невыезде.

Еще один наркопритон удалось закрыть правоохранительным органам в столице: 4 октября полицейские обнаружили "нехорошую квартиру" в Выхино. Ее хозяина отпустили под обязательство явиться в полицию.

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