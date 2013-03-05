В столичном банке проходят обыски по делу о хищении 8 млрд рублей

В "Кредитимпэкс Банке" проводится обыск по делу о хищениях

В офисах "Кредитимпэкс Банка" проходят обыски в рамках уголовного дела о хищении 8 миллиардов рублей. Следственный комитет подозревает сотрудников компании в незаконном возврате НДС и выводе денег за пределы России.

Согласно материалам следствия, с 2009 по 2010 год на один из счетов, размещенных в банке, поступили почти 10 миллиардов похищенных рублей. Собственные средства банка при этом составляли 180 миллионов рублей, а уставной капитал – 112,8 миллиона, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Поступившие средства – незаконно возвращенный налог на добавленную стоимость, который обеспечивали бывшие полицейские из отдела по налоговым преступлениям Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров.

Следствие установило причастность некоторых сотрудников компании к преступлению; лицензия банка на право деятельности может быть отозвана Центральным Банком России.

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