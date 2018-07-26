Мособлизбирком утвердил формы бюллетеней для выборов губернатора Подмосковья

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Избирательная комиссия Московской области утвердила формы и требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах губернатора Подмосковья. Об этом передает Агентство "Москва".

"Согласно инструкции о порядке использования технических средств подсчета голосов, была утверждена форма избирательного бюллетеня для голосования на выборах губернатора Московской области", – говорится в документе.

По решению Мособлизбиркома, количество всех бюллетеней на выборах губернатора региона составит пять миллионов 621 тысячу 838 штук.

Помимо этого, комиссия утвердила распределение избирательных бюллетеней для голосования на выборах губернатора Подмосковья по территориальным образованиям.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов на должность губернатора Московской области.

Участниками кампании станут Лилия Белова от партии "Альянс Зеленых", Андрей Воробьев от "Единой России", Кирилл Жигарев от ЛДПР, Борис Надеждин от "Партии Роста", Константин Черемисов от КПРФ и Игорь Чистюхин от "Справедливой России".