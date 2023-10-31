Россияне назвали главные условия для продуктивной работы в офисе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большинство российских офисных работников заявили, что для продуктивной работы им нужна удобная мебель, тишина и хорошее освещение, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на исследование аналитиков портала по подбору персонала.

54, 53 и 51% опрошенных назвали именно эти условия для качественного выполнения рабочих обязанностей. Для каждого пятого россиянина имеет значение вид из окна, однако для большинства это не играет роли, так как даже в промзоне им хорошо работается, если территория чистая и опрятная, отмечается в исследовании.

18% опрошенных заявили о необходимости дизайна и цветовых решений в интерьере офиса, а каждый девятый убежден, что работается лучше при наличии живых растений на рабочем месте. Еще для 5% респондентов важны стильные элементы декора, считают аналитики.

Среди других менее популярных характеристик для продуктивности на работе в исследовании фигурируют отсутствие посторонних запахов, регулярное проветривание помещений, простор и комфортный температурный режим.

Но лишь 15% россиян считают, что параметры офиса не влияют на качество работы. По их мнению, они способны работать где угодно. Кроме того, мужчинам лучше работается в офисах с удобной мебелью, а женщинам больше важен уровень шума, заключают эксперты.

Ранее психолог Ольга Романив рассказала, что справиться со стрессом прямо на рабочем месте можно при помощи глубокого дыхания. Нужно вдохнуть через нос на счет до четырех, задержать дыхание на счет до семи, а затем медленно выдохнуть через рот на счет до восьми, сказала она. Также в борьбе со стрессом могут помочь регулярные перерывы в течение рабочего дня на 10–15 минут.

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