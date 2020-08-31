Для инвестиционных клиентов банков хотят ввести экзамены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для клиентов банков, которые хотят приобрести инвестиционные продукты или вложиться в гибридные депозиты, хотят ввести экзамены. Соответствующее предложение содержится в письме Международной конфедерации обществ потребителей на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, сообщает газета "Известия".

В конце июля был подписан закон, в котором обозначен механизм допуска неквалифицированных инвесторов на финансовый рынок. Профильные СРО сейчас разрабатывают тесты, которые должен пройти гражданин, собравшийся заработать на вложениях в ценные бумаги.

Данную практику защитники прав потребителей предлагают распространить на клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты.

В частности, имеются в виду программы инвестиционного и накопительного страхования жизни, а также индивидуальные инвестиционные счета и так называемые гибридные депозиты, где предлагаются повышенные проценты по вкладу при условии одновременного вложения части денег в ИСЖ, НСЖ, ИИС.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в основной капитал в столице за первое полугодие превысил 1 триллион рублей. Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что данный показатель на 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.