Для инвестиционных клиентов банков хотят ввести экзамены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Для клиентов банков, которые хотят приобрести инвестиционные продукты или вложиться в гибридные депозиты, хотят ввести экзамены. Соответствующее предложение содержится в письме Международной конфедерации обществ потребителей на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, сообщает газета "Известия".
В конце июля был подписан закон, в котором обозначен механизм допуска неквалифицированных инвесторов на финансовый рынок. Профильные СРО сейчас разрабатывают тесты, которые должен пройти гражданин, собравшийся заработать на вложениях в ценные бумаги.
Данную практику защитники прав потребителей предлагают распространить на клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты.
В частности, имеются в виду программы инвестиционного и накопительного страхования жизни, а также индивидуальные инвестиционные счета и так называемые гибридные депозиты, где предлагаются повышенные проценты по вкладу при условии одновременного вложения части денег в ИСЖ, НСЖ, ИИС.
Ранее сообщалось, что объем инвестиций в основной капитал в столице за первое полугодие превысил 1 триллион рублей. Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что данный показатель на 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: