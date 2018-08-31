Синоптики рассказали о предстоящем бабьем лете в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В сентябре жителей столичного региона ожидает классическое бабье лето, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, холодный фронт, который ночью атаковал Москву, постепенно уходит дальше на восток, и 31 августа погода взяла курс на улучшение.

"Будет солнечно и без осадков, очень комфортно. Мы ушли от той духоты и жары, не соответствующей климату конца лета", – цитирует его RT. Воздух в столице в пятницу прогреется до 23–25 градусов тепла.

В ближайшие выходные фон атмосферного давления сохранится повышенный, что означает переменную облачность без осадков. По ночам столбики термометров будут опускаться до 9–14 градусов, днем будет 21–26 градусов, что выше климатической нормы на 4–5 градусов.

В начале сентября ожидается теплая и комфортная погода с большим количеством солнечных дней и минимальными осадками. Температурный фон на 3–4 градуса будет выше нормы, которая для этого месяца составляет около +17 градусов.

Во второй половине месяца будет побольше дождей, температура вернется к нормативным показателя. "Прогноз на ближайший месяц достаточно хороший, классическое бабье лето", – сказал Тишковец.

В Москве метеорологическое лето может стать рекордным по количеству теплых дней. Число теплых дней лета 2018 года уже составило 123 дня.

Сейчас метеорологическое лето 2018 года в Москве занимает третье место за всю историю наблюдений за погодой, уступая лишь лету 1967 года, тогда оно продолжалось 127 дней, и лету 1996 года, с показателем в 130 дней.

Учитывая благоприятный прогноз погоды на сентябрь, по данным синоптиков, метеорологическое лето 2018 года станет как минимум вторым, а может и занять лидирующие позиции.

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