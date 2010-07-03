Добровольный помощник Навального рассказал, как охранял его на митингах

Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе Петр Проскуркин, работавший волонтером в команде Алексея Навального, рассказал, как охранял его во время митингов.
Речь шла об акции 26 марта 2017 года. По его словам, вопрос безопасности Навального прорабатывался заранее.
"Безопасностью занимался тоже Николай Ляскин. Он выбирал тех, кто посильней и покоренастей, кто сможет дать отпор. Все это было обговорено заранее, за неделю, были даны точные инструкции насчет того, чтобы к Навальному никого не подпускать", – цитирует Проскуркина RT.
По его словам, была дана инструкция не подпускать к Навальному "ни репортеров, ни других людей". Говоря о том, кому охранники должны были противодействовать, Проскуркин пояснил, что это "провокаторы, демшиза... сумасшедшие люди, которые готовы на руках носить и боготворить Алексея Анатольевича".
В охране было обычно 10–20 человек, в зависимости от митинга. "Есть еще два постоянных охранника, два амбала. Один – водитель, который постоянно в машине находится. И один, насколько я знаю, с ним постоянно ходит. Непробиваемые лбы", – уточнил Проскуркин. За это никому не платили, добавил он.
28 июля Алексея Навального доставили из спецприемника в городскую больницу № 64. Его состояние оценили как удовлетворительное. В спецприемнике Навальный отбывает 30 суток ареста за призывы к участию в несогласованной акции оппозиции. Его задержали 24 июля и в тот же день заключили под стражу.
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