Ваенга негативно высказалась о Монеточке

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Певица Елена Ваенга крайне жестко раскритиковала молодую коллегу по сцене Елизавету Гырдымову, известную широкой публике как Монеточка, в своем комментарии к ее песне. Об этом передает "Аргументы недели".
Исполнительница шансона не стала сдержала эмоций и нецензурно прокомментировала опубликованный в сети фрагмент выступления юной певицы.
"Какая же это чудовищная ерунда. Все будто с ума сошли. Даже те, у кого вроде и со вкусом, и с мозгами в порядке. Ужас!", – написала Елена Ваенга.
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Публикация от Nikolai Peshkov (@nikolaipeshkov)
Пользователи соцсети сразу же вступились за Монеточку, раскритиковали Ваенгу, а также обвинили "ушедшую в прошлое" певицу в попытке "словить хайп".
Ранее Земфира негативно высказалась в адрес популярных сегодня певиц Гречки и Монеточки. Рок-звезда опубликовала разгромный пост в соцсетях, где заявила, что у одной "омерзительный" голос, а у другой – внешность.
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