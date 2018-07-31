Завершено строительство правого тоннеля на БКЛ от "Лефортово" до "Авиамоторной"

31 июля, 18:16
На северо-восточном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена завершилось строительство правого перегонного тоннеля от станции "Лефортово" до "Авиамоторной". Об этом сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
Как отмечается, специалисты закончили строительство в срок, несмотря на то, что работы велись в сложных гидрогеологических условиях.
Кроме того, перед станцией "Авиамоторная" тоннель прошла под железнодорожными путями.
По словам генерального директора АО "Мосинжпроект" Марса Газизуллина, правый перегонный тоннель построили за 10 месяцев.
"Строительство соседнего левого тоннеля между станциями "Лефортово" и "Авиамоторная" завершится в ближайшее время", – сказал он.
Первый заместитель генерального директора по девелопменту "Мосинжпроекта" Альберт Суниев сообщил, что в рамках строительства запланирован крупный транспортный хаб. Как предполагается, хаб свяжет станции метро "Авиамоторная" БКЛ и Калининско-Солценвской линий, платформы "Новая" Казанского и Рязанского направлений железной дороги и остановки городского общественного транспорта.
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