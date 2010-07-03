Кинолог рассказал о дрессировки подаренного Медведеву алабая

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ
Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц рассказал, как нужно воспитывать алабая, которого президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил главе правительства России Дмитрию Медведеву, передает ИА "НСН".
"Алабай – это обиходное название среднеазиатской овчарки. Собаки сторожевые, собаки караульные, которые несут службу в отарах, охраняя овец, скот, разную домашнюю живность", – заявил Карапетьянц.
Он добавил, что алабаи однолюбы, они верны и преданы одному своему хозяину, при этом к остальным членам семьи они могут относиться по разному. "То есть не может быть, чтобы алабай всех любил одинаково. Одного кого-то выберет, будет уважать, ценить", – сказал кинолог.
Он также рассказал, что данную породу собак необходимо дрессировать с самого раннего возраста, чтобы они не проявляли свой характер в отношении близких людей. "Нужно умеренно, грамотно "строить", чтобы собака поняла, кто ее вожак, хозяин", – заключил эксперт.
Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Дмитрию Медведеву щенка алабая. Щенок сразу же улегся в ногах российского премьера. На вопрос Медведева, как назвать питомца, туркменский лидер развел руками, дав понять, что выбор клички остается за новым хозяином
В качестве ответного подарка российский премьер вручил Бердымухамедову раритетное издание "Архитектурные памятники Туркмении". Книга была издана в 1939 году к 15-летней годовщине образования Туркменской ССР и посвящена памятникам архитектуры средневековой Туркмении.
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