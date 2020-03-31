Около 2 млн просмотров набрали онлайн-трансляции акции "День театра – 2020"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Порядка 2 миллионов просмотров набрала ежегодная всероссийская акция "День театра – 2020". Она проходила 27 марта, заявили представители министерства культуры РФ на официальном сайте.

"В этом году акция прошла в онлайн-формате на официальном сайте акции на портале "Культура.РФ", а также в социальных сетях", – заявили в Минкультуры. По словам пресс-службы, в качестве соцсетей для трансляции были выбраны российские "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В общей сложности набрано около 2 миллионов просмотров на различных площадках. Всего во время акции прошло более 30 трансляций.

Всемирный день театра отмечается каждый год 27 марта. В празднике участвуют работники театральных учреждений.



Ранее стало известно, что библиотеки ТиНАО запускают онлайн-проект "Культурная сеть".