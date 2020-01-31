Стюардесса рассказала об опасности откидных столиков в самолете

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Откидные столики считаются одним из самых грязных мест в салоне самолетов. Об этом рассказала британская стюардесса Джамиля Хардвик в интервью изданию Daily Express.

По ее словам, эта поверхность почти не бывает чистой, поскольку у уборщиц нет времени вытирать каждый отдельный столик. Поэтому пассажирам следует носить с собой антибактериальные салфетки и протирать столики перед их использованием.

В материале отмечается, что уровень бактериальной загрязненности на поверхности откидных столиков превышает 11 тысяч единиц. Это второе наиболее грязное место в самолете после кнопки смыва в туалете.

Ранее пилоты самолетов признались, что не говорят пассажирам всей правды о последствиях турбулентности, а также террористической угрозе и качестве уборки на борту.

Летчик Рон Вагнер рассказал, что никогда не говорит пассажирам об опасности турбулентности. Он просто рекомендует пристегиваться, "если вы, конечно, не хотите оказаться прижатым к потолку".

