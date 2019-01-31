Умерла самая пожилая россиянка в возрасте 130 лет

Самая пожилая россиянка, которой в этом году исполнилось 130 лет, Кока Истамбулова умерла в Чечне. Об этом сообщил ее внук Иляс Абубакаров.

"Бабушка ни на что не жаловалась, мы, как всегда, поужинали, она шутила, разговаривала. Потом ей неожиданно стало плохо, жаловалась на боль в груди, вызвали врача, сказали, что упало сердечное давление, сделали уколы. Но спасти не смогли. Через некоторое время она умерла. Тихо, спокойно, в полном сознании и с молитвой на устах", – передает РИА Новости рассказ Иляса Абубакарова.

Женщину похоронили на кладбище в родовом селе Братском. Кока Истамбулова 1889 года рождения. В ее паспорте указаны только год рождения, число и месяц неизвестны. У нее была хорошая память, женщина помнила даже дореволюционные времена. Она передвигалась под руку, последнее время была слепа.

Ранее в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на 129-м году жизни умерла Нану Шаова – самая пожилая, по версии Книги рекордов России, жительница страны.