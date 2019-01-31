Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

31 января, 21:58

Умерла самая пожилая россиянка в возрасте 130 лет

общество

31 января, 21:58

Поделиться в социальных сетях:

Фото: vk.com/knigarekordovrossii

Самая пожилая россиянка, которой в этом году исполнилось 130 лет, Кока Истамбулова умерла в Чечне. Об этом сообщил ее внук Иляс Абубакаров.

"Бабушка ни на что не жаловалась, мы, как всегда, поужинали, она шутила, разговаривала. Потом ей неожиданно стало плохо, жаловалась на боль в груди, вызвали врача, сказали, что упало сердечное давление, сделали уколы. Но спасти не смогли. Через некоторое время она умерла. Тихо, спокойно, в полном сознании и с молитвой на устах", – передает РИА Новости рассказ Иляса Абубакарова.

Женщину похоронили на кладбище в родовом селе Братском. Кока Истамбулова 1889 года рождения. В ее паспорте указаны только год рождения, число и месяц неизвестны. У нее была хорошая память, женщина помнила даже дореволюционные времена. Она передвигалась под руку, последнее время была слепа.

Ранее в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на 129-м году жизни умерла Нану Шаова – самая пожилая, по версии Книги рекордов России, жительница страны.

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика