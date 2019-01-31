Столичное кафе "Мопс Тайм" закрыл Роспотребнадзор

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора опечатали вход для посетителей в тайм-кафе "Мопс Тайм" на Дмитровском шоссе. Деятельность заведения временно запретили, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты проверили сообщения в СМИ, что условия, в которых содержатся псы, оставляют желать лучшего. Осмотр показал, что жалобы посетителей и активистов соответствуют действительности. К тому же документов о наличии у собак прививок от бешенства не оказалось. Это при том, что действующие санитарные нормы запрещают держать животных в барах и ресторанах.

Кафе находилось в подвале жилого дома. Помещение использовалось на основании договора аренды для организации досуга населения.

В итоге было возбуждено дело об административном правонарушении. "Административные материалы переданы в Коптевский районный суд Москвы для принятия решения", – сказано в сообщении.

Ранее корреспондент телеканала Москва 24 пришел в тайм-кафе вместе с зоозащитниками и полицейским. Собаки выглядели уставшими и истощенными, а у некоторых из них были сломаны лапы.

Животных вскоре отправили на осмотр к ветеринару, а затем вернули в кафе. Врачи заявили, что здоровью собак ничего не угрожает.

