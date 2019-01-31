Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:07

Столичное кафе "Мопс Тайм" закрыл Роспотребнадзор

общество животные

14:07

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора опечатали вход для посетителей в тайм-кафе "Мопс Тайм" на Дмитровском шоссе. Деятельность заведения временно запретили, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты проверили сообщения в СМИ, что условия, в которых содержатся псы, оставляют желать лучшего. Осмотр показал, что жалобы посетителей и активистов соответствуют действительности. К тому же документов о наличии у собак прививок от бешенства не оказалось. Это при том, что действующие санитарные нормы запрещают держать животных в барах и ресторанах.

Кафе находилось в подвале жилого дома. Помещение использовалось на основании договора аренды для организации досуга населения.

В итоге было возбуждено дело об административном правонарушении. "Административные материалы переданы в Коптевский районный суд Москвы для принятия решения", – сказано в сообщении.

Ранее корреспондент телеканала Москва 24 пришел в тайм-кафе вместе с зоозащитниками и полицейским. Собаки выглядели уставшими и истощенными, а у некоторых из них были сломаны лапы.

Животных вскоре отправили на осмотр к ветеринару, а затем вернули в кафе. Врачи заявили, что здоровью собак ничего не угрожает.

Зоозащитники спасают мопсов из столичного тайм-кафе

общество животные

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика