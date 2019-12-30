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Общество

14:14

Врач рассказала, сколько сладостей можно давать детям в новогодние праздники

общество дети

Фото: depositphotos/alenkasm

Во время новогодних праздников детям не рекомендуется давать больше кусочка торта или двух конфет в день. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Как отметила главный врач детской городской поликлиники № 110 Эльмира Каширина, в качестве сладких подарков лучше всего выбирать мармелад, пастилу, зефир и сухофрукты.

Детям от года до четырех лет давать сладости не рекомендуется, поскольку все необходимые для развития организма вещества они получают из каш и других продуктов обычного рациона. Исключением не являются и новогодние праздники. Сахар и вкусовые добавки снижают иммунитет и могут вызвать у ребенка аллергию.

Специалист добавила, что основные пищевые привычки и зависимости формируются в раннем возрасте. "Поэтому стоит ограничить сладости до одной-двух конфет и квадратика шоколада в день или дать ребенку один кусочек торта в качестве новогоднего десерта", – заключила Каширина.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать детский сладкий подарок. В ведомстве порекомендовали покупать сладости в организованных местах и обращать внимание на упаковку и состав.

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