Водителя трамвая уволили за грубое нарушение правил поведения с пассажирами в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Мосгортранс уволил водителя трамвая в Москве за то, что он нарушил правила поведения с пассажирами. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
В ведомстве сообщили, что ранее на конечной трамвайного маршрута № 7 "Богородское" водитель во время проверки вагона увидел пассажира и попросил его покинуть салон. После водитель нарушил регламент действий для подобных ситуаций.
"Такие действия сотрудников недопустимы, поэтому мы провели служебную проверку и отстранили водителя трамвая от работы", – пояснили в Дептрансе.
Решение в ведомстве объяснили тем, что сотрудник таким образом дискредитировал коллектив водителей городского транспорта. В департаменте пояснили: в такой ситуации водитель должен был вызвать специалистов, которые бы могли оказать ему помощь.
"В случае неправомерных действий пассажира должен быть вызов сотрудников полиции", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Сети появилось видео, на котором можно увидеть, как водитель трамвая вытащил пассажира на улицу и пнул его ногой.
3 ноября трамвай сошел с рельсов на пересечении Ростокинского проезда и Богородского шоссе. В результате инцидента никто не пострадал.
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