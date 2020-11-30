Водителя трамвая уволили за грубое нарушение правил поведения с пассажирами в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мосгортранс уволил водителя трамвая в Москве за то, что он нарушил правила поведения с пассажирами. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В ведомстве сообщили, что ранее на конечной трамвайного маршрута № 7 "Богородское" водитель во время проверки вагона увидел пассажира и попросил его покинуть салон. После водитель нарушил регламент действий для подобных ситуаций.

"Такие действия сотрудников недопустимы, поэтому мы провели служебную проверку и отстранили водителя трамвая от работы", – пояснили в Дептрансе.

Решение в ведомстве объяснили тем, что сотрудник таким образом дискредитировал коллектив водителей городского транспорта. В департаменте пояснили: в такой ситуации водитель должен был вызвать специалистов, которые бы могли оказать ему помощь.

"В случае неправомерных действий пассажира должен быть вызов сотрудников полиции", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Сети появилось видео, на котором можно увидеть, как водитель трамвая вытащил пассажира на улицу и пнул его ногой.

3 ноября трамвай сошел с рельсов на пересечении Ростокинского проезда и Богородского шоссе. В результате инцидента никто не пострадал.