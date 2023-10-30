Москвичей предупредили о тумане в ночь на 31 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Туман с видимостью 200–700 метров прогнозируется в ночь и в первой половине вторника, 31 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства Москвы.

Водителей призвали сохранять бдительность на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В МЧС России по Москве, в свою очередь, на фоне неблагоприятной погоды рекомендовали не оставлять детей без присмотра.



В случае необходимости ведомство попросило звонить по телефону 101 или единому номеру доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.

Ранее российский Гидрометцентр ввел желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение будет действовать с 03:00 до 12:00 31 октября.

В ближайшие дни москвичей ожидает сентябрьская погода. Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, во вторник, 31 октября, температура воздуха в столице составит 7–9 градусов, в Подмосковье – 11 градусов.

Жителей столичного региона предупредили о тумане 31 октября