В Москве за сутки выявили 3 341 новый случай COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В столице за минувшие сутки выявили 3 341 новый случай COVID-19. Информацией поделились на портале стопкоронавирус.рф.

В медучреждение с COVID-19 доставили 216 заболевших, выздоровели за это время 4 963 пациента. Умерли от коронавирусной инфекции 28 человек.

На портале подсчитали, что с начала пандемии в столице выявили 3 195 548 случаев коронавируса, выздоровели 2 989 739 пациентов, а скончались – 46 032 человека.

Помимо этого, Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что за сутки в РФ выявили более 37 тысяч новых случаев заболевания. За последние 24 часа в стране госпитализировали 2 723 человека, что на 13,7% меньше, чем накануне.

Ранее заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов поделился, что вопрос истинного источника происхождения коронавируса все еще открыт. По его словам, это связано с отсутствием точных доказательств искусственного появления вируса.

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