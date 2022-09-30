Употребляющих алкоголь пожилых предупредили об опасности безболевого инфаркта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пожилые люди, употребляющие алкоголь, подвержены риску возникновения безболевого инфаркта миокарда, а также артериальной гипертонии и нарушения сердечного ритма. Об этом рассказал заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Депздрава Валентин Скрябин.

"Кроме того, алкоголь усиливает характерный для пожилых остеопороз, что приводит к учащению переломов, в частности, шейки бедренной кости, которые обычно приковывают людей к постели до конца жизни", – рассказал Скрябин Агентству "Москва".

По словам врача, лекарства, которые пожилые люди могут принимать из-за хронических заболеваний, чаще всего плохо сочетаются с алкоголем.

"Более того, при употреблении алкоголя некоторые лекарства могут стать опасными. Поскольку очень многие пожилые люди принимают лекарства для лечения хронических заболеваний, одним из самых больших рисков для здоровья пожилых людей является смешивание лекарств и алкоголя", – добавил Скрябин.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал, что алкоголь не снимает стресс, а вызывает обратный эффект. По его словам, регулярное употребление таких напитков может блокировать выработку мозгом определенных веществ, за счет которых формируется хорошее психическое здоровье.

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