В Москве появилась услуга "Назло бывшему"

В одном из свадебных салонов появилась услуга "Назло бывшему"

В столице появилась новая услуга на сайте объявлений, передает телеканал Москва 24. Называется она "Назло бывшему".

Один из свадебных салонов города предлагает девушкам примерить понравившееся платье, сделать фото и выложить его в социальные сети. Москвички смогут заставить бывшего молодого человека "кусать локти", отмечают авторы идеи.

Услуга при этом бесплатная.

Это не первая необычная услуга в Москве. Несколько лет назад в социальных сетях предлагали приобрести коробки от нового iPhone X. Пользователь, разместивший объявление, утверждал, что они пригодятся для фото в Instagram. До этого в аренду начали сдавать огромные букеты цветов для селфи.