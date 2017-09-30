30 сентября 2017, 17:10

Общество

Скончался один из основателей КВН Андрей Меньшиков

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Писатель Андрей Меньшиков умер в столице на 73-м году жизни, сообщает в субботу, 30 сентября, "Интерфакс" со ссылкой на его родственников.

Меньшиков был одним из основателей КВН. Он руководил возрождением "Клуба веселых и находчивых" с 1986 года. Отмечается, что он скончался после болезни.

Писатель и поэт работал на советском и российском телевидении, написал слова ко многим песням, а также создал такие известные передачи, как "А ну-ка девушки!", "Веселые ребята", "Спринт для всех" и другие.

