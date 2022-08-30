Москва 24: научный руководитель Гидрометцентра РФ даст прогноз на осень

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

31 августа в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды на осень.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также расскажет, будет ли бабье лето в сентябре и стоит ли ждать аномально жаркого лета в следующем году.

Смотрите трансляцию 31 августа в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.