Законопроект об идентификации пользователей электронной почты могут принять осенью

В Совете Федерации рассчитывают, что в осеннюю сессию будет принят законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона. Такое заявление сделал председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Там нет ничего сложного. Законопроект чрезвычайно прост. Он явно в интересах граждан. <…> Я думаю, что нам ничего не будет мешать спокойно принять этот закон в период осенней сессии", – сказал Клишас на пресс-конференции по итогам работы в весеннюю сессию.
Помимо него, другие сенаторы – Людмила Бокова, Александр Карлин и Александр Башкин – внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается разрешить использование электронной почты только идентифицированным пользователям по номеру телефона.
Предполагается, что юзер должен будет привязать к почтовому ящику номер своего мобильного телефона, и только после этого он сможет отправлять сообщения.
Ранее в компании Mail.ru Group назвали этот законопроект избыточным. В Комитете Госдумы по информационной политике отметили, что инициатива несет угрозу тайне личной переписки.
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