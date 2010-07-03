Законопроект об идентификации пользователей электронной почты могут принять осенью

Фото: depositphotos/pressmaster

В Совете Федерации рассчитывают, что в осеннюю сессию будет принят законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона. Такое заявление сделал председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Там нет ничего сложного. Законопроект чрезвычайно прост. Он явно в интересах граждан. <…> Я думаю, что нам ничего не будет мешать спокойно принять этот закон в период осенней сессии", – сказал Клишас на пресс-конференции по итогам работы в весеннюю сессию.

Помимо него, другие сенаторы – Людмила Бокова, Александр Карлин и Александр Башкин – внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается разрешить использование электронной почты только идентифицированным пользователям по номеру телефона.

Предполагается, что юзер должен будет привязать к почтовому ящику номер своего мобильного телефона, и только после этого он сможет отправлять сообщения.

Ранее в компании Mail.ru Group назвали этот законопроект избыточным. В Комитете Госдумы по информационной политике отметили, что инициатива несет угрозу тайне личной переписки.

