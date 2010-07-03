Появилось видео с ребенком в камере хранения в Сергиевом Посаде

В Сети появилось видео с ребенком в камере хранения в магазине в Сергиевом Посаде. На записи видно, как малыш, играя, начинает самостоятельно лазить по ячейкам. При этом женщина все это время находится рядом с ребенком.

Информацию о запертом ребенке в камере хранения не подтвердили и в Следственном комитете. Старший помощник ГСУ СК России по области Ольга Врадий рассказала Агентству "Москва", что после изучения записи с камер видеонаблюдения они пришли к выводу, что ранее появившаяся информация не является правдой.

"Женщина не помещала ребенка в ячейку камеры хранения и не оставляла его внутри закрытым", – заявила Врадий.

Ранее сообщалось, что женщина якобы оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения супермаркета. Услышав плач, сотрудники магазина якобы вскрыли запертую ячейку и обнаружили там малыша.

В мае женщина оставила двоих детей в хостеле в 3-м Покровском проезде. Она попросила администратора предоставить им спальное место. Затем она сказала, что забыла в машине паспорт и пошла якобы за документами. Обратно в хостел девушка так и не вернулась.

