Расшифровку результатов онлайн-голосования по конституции проведут 1 июля

30 июня, 22:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Расшифровка результатов онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ начнется 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко.
"Завтра будет у нас достаточно интересный сюжет, когда мы запустим расшифровку миллиона голосов. У нас расшифровка на тестовом голосовании порядка 100 тысяч голосов, вернее, было 90 тысяч, она заняла семь минут. Соответственно, посмотрим, сколько будет расшифровываться миллион голосов с лишним", – сказал Костырко.
Председатель Территориальной комиссии дистанционного электронного голосования Юрий Павлов в то же время рассказал Агентству "Москва", что сборку ключа расшифрования по электронному голосованию начнут в 20:00 1 июля. Всего участниками онлайн-голосования стали свыше 1,1 миллиона граждан.
"Мы проводили внеплановые проверки пользователей. Разные были ситуации, но мы стремились к тому, чтобы, если люди хотели проголосовать электронно, дистанционно, они это могли сделать", – отметил Павлов.
Онлайн-голосование началось 25 июня в 10:00 и завершилось 30 июня в 20:00. Явка составила 93%. Дистанционно отдать свои голоса могли жители Москвы и Нижегородской области.
Граждане, которые не успели принять участие в электронном голосовании, смогут это сделать 1 июля на своем участке. Узнать участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Для вопросов доступна электронная почта info@2020og.ru.
Электронное голосование по поправкам в Конституцию завершено
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