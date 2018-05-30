Штормовое предупреждение объявили в Москве

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Синоптики объявили в Москве штормовое предупреждение из-за ветра, сообщает Гидрометцентр России. Его порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.

Такая погода установится в столице, включая Троицкий и Новомосковский административные округа, с 7:00 до 21:00, и сохранится на пару дней. Из-за усиления ветра в столичном регионе 30 мая объявлен желтый уровень погодной опасности.

Воздух при этом прогреется до 23–25 градусов. Атмосферное давление за сутки упадет на 15 пунктов – с 760 до 745 миллиметров ртутного столба. Осадков не ожидается.

В последний день мая в Москве резко похолодает из-за циклона, зародившегося над Гренландским морем и быстро двигающегося на юго-восток.

В ночь на 31 мая ожидается до 8–10 градусов, днем – до 13–16 градусов, при этом будет дуть порывистый ветер.

В первые дни лета температура может оказаться на пять градусов ниже нормы. В ночь на 1 июня столбики термометров могут упасть до отметки 0 градусов. В дневные часы будет не выше 12–17 градусов. А ближе к выходным на севере и востоке региона в пониженных местах температура может уйти в минус.