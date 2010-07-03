YouTube разблокировал выпуски "вДудя" и "Намедни"

Последние выпуски авторских передач журналистов Юрия Дудя и Леонида Парфенова вновь стали доступны на YouTube.

Оба ролика исчезли с видеохостинга 28 марта. Предполагалось, что это связано с нарушением новых правил сервиса. По ним авторы роликов должны предупреждать о наличии рекламы в видео.

В YouTube эту версию официально не подтвердили. Создатели программ пока тоже не рассказали о причинах блокировки и о том, как им удалось вернуть контент.

Выпуск проекта "Намедни", посвященный событиям 1946 года, появился 18 марта. А программа "вДудь", героем которой стал телеведущий Таир Мамедов, вышла 20-го числа.

Как ранее предположил аналитик "Финам" Леонид Делицын, Google стремится контролировать рекламные бюджеты на своем хостинге.