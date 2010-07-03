Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:17

Рогозин ответил на критику дизайна Ту-204-300 по-украински

общество

16:17

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на критику дизайна нового самолета Ту-204-300, который будет перевозить экипажи МКС на космодромы Байконур и Восточный.

В своем Twitter руководитель корпорации выложил фото лайнера. Одному из читателей не понравился салон воздушного судна.

Тогда Рогозин по-украински ответил комментатору: "Извините, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов".


Пользователь уточнил, что он "гражданин и патриот России". При этом отделка самолета пришлась ему не по душе.

Ранее Центр подготовки космонавтов получил первый из двух самолетов Ту-204-300. Его назвали в честь главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева. Еще один самолет носит имя Юрия Гагарина. Оба сменят Ту-134, которые ЦПК получил от Минобороны в 2009 году.

На прошлой неделе Рогозин оценил преимущества тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". По его словам, она может "разорвать в клочья" любую систему противоракетной обороны.

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика