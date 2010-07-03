Рогозин ответил на критику дизайна Ту-204-300 по-украински

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на критику дизайна нового самолета Ту-204-300, который будет перевозить экипажи МКС на космодромы Байконур и Восточный.

В своем Twitter руководитель корпорации выложил фото лайнера. Одному из читателей не понравился салон воздушного судна.

Тогда Рогозин по-украински ответил комментатору: "Извините, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов".

Вибачте, це літак для космонавтів, а не доя ваших українських олігархів — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 29 марта 2019 г.



Пользователь уточнил, что он "гражданин и патриот России". При этом отделка самолета пришлась ему не по душе.

Ранее Центр подготовки космонавтов получил первый из двух самолетов Ту-204-300. Его назвали в честь главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева. Еще один самолет носит имя Юрия Гагарина. Оба сменят Ту-134, которые ЦПК получил от Минобороны в 2009 году.

На прошлой неделе Рогозин оценил преимущества тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". По его словам, она может "разорвать в клочья" любую систему противоракетной обороны.