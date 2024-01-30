Власти не нашли угрозы обрушения дома с трещиной в Пересвете

Фото: телеграм-канал "Москва FM"

Специалисты не зафиксировали угрозу обрушения дома 7 на Октябрьской улице в городе Пересвете Московской области, заявил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в своем телеграм-канале.

"Пока фиксируются проблемы только с кирпичной кладкой, но более точный ответ даст анализ данных фиксирующего оборудования", – уточнил он.

Он напомнил, что в понедельник, 29 января, жителям дома уже оказали всю поддержку, обеспечив питанием и разместив их на ночлег. Пунктом временного размещения в местном ДК "Космос" воспользовались 18 взрослых с тремя детьми, а ночью там зарегистрировался еще один человек, заявил Акулов.

"Сейчас в сопровождении сотрудников МЧС жителей пускают забрать вещи. Проход строго по одному и при предъявлении документов о прописке. По-прежнему на связи с людьми. Понимаем их волнение и продолжаем оказывать помощь", – рассказал глава округа.

Жительница соседнего дома Мария Иванова рассказала, что трещина в том здании появилась уже давно. Как сообщает телеканал "360", трещина протянулась с пятого по второй этаж.



"И там плита упала, получается, на окно. <…> Снаружи видно, что там покосилось, конкретно. <…> Это все гниет уже много-много лет", – уточнила она.

Трещину зафиксировали на фасаде дома в Пересвете 29 января. Почти 120 жильцов многоквартирного дома были экстренно эвакуированы, а региональная прокуратора начала собственную проверку.

Следователи возбудили против управляющей компании (УК) уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья жителей.

Акулов ранее рассказал, ссылаясь на данные УК, что к инциденту могла привести самовольная перепланировка помещений с перестройкой системы канализации. Техники, уточнил он, многократно выдавали собственникам предписания устранить нарушения.

Около 120 жителей эвакуировали из аварийного дома в городе Пересвете