Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В преддверии новогодних праздников власти Москвы усилили контроль за уличными фотографами с дикими животными, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.



"В местах праздничных гуляний, детских представлений организованы дежурства с участием инспекторов департамента, сотрудников полиции и представителей служб, отвечающих за безопасность в общественном транспорте", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что обычно такие фотографы не имеют документов на животных, также они не могут обеспечить нужные условия для содержания животных. В департаменте указывают, что жителям и гостям Москвы нужно обратить внимание на проблему редких и исчезающих видов диких животных.

"Мы делаем акцент не на сами фотоуслуги, а на законность нахождения животных у фотографов, наличие документов об их происхождении и разрешений на собственность", – объяснили они.

Сообщить о фактах незаконного использования диких животных на улицах города можно по телефонной горячей линии, либо при помощи чат-бота "Спаси сову".

Бота в телеграмме запустили в этом году. Сервис разработан совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды. С его помощью граждане могут быстро сообщать о фактах незаконного использования диких животных или жестокого обращения с ними.

Чтобы оставить заявку, необходимо запустить бота, затем заполнить графы с адресом, где было обнаружено нарушение, вид и количество особей. Кроме того, можно оставить фото или видео.

В Москве запустили чат-бота для помощи диким животным "Спаси сову"