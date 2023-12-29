Врач предупредила о запрещенных для детей блюдах в новогоднюю ночь

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Детям до пяти лет не стоит давать блюда с мясными деликатесами, уверена детский эндокринолог Дарья Губарева. Об этих и других блюдах, запрещенных для детей в новогоднюю ночь, она рассказала в беседе с RT.

Врач объяснила, что не полностью приготовленные мясные деликатесы вроде копченой или сыровяленой колбасы могут стать причиной пищевого отравления.

"Кроме того, в них содержится большое количество соли. По этим же причинам детям до пяти лет не стоит предлагать соленую или копченую рыбу, а также икру", – уверена эксперт.



Есть риск отравления и от лесных грибов – их рекомендуется давать детям после 7 лет, подчеркнула она. Также детям не стоит давать блюда с сырыми или не полностью приготовленными яйцами, так как в них может оказаться сальмонеллез.

"Для детей до пяти лет также не рекомендованы мягкие сыры, изготовленные из непастеризованного молока, поскольку они могут являться источником такого опасного заболевания, как листериоз", – уточнила она.

Также эксперт не советует есть детям некоторые сорта рыбы (марлин, акула, большеглазый тунец и королевская макрель) из-за высокого содержания ртути. Детям стоит есть меньше блюд с майонезом и кондитерских изделий, сказала она.

Чтобы снизить риск отравления эндокринолог советует 31 декабря есть столько еды, сколько человек есть в обычный день. Также Губарева посоветовала проследить за содержанием тарелки ребенка – ее половину должны занимать овощи и фрукты, что позволит снизить риск переедания.

"После застолья рекомендуется выйти на свежий воздух и прогуляться", – заключила она.

В свою очередь, гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с News.ru напомнил, что перед застольем не нужно голодать, а лучше немного перекусить. Он советует придерживаться двух вариантов: либо взять небольшие порции от всех блюд, либо выбрать только два-три блюда и есть только их.

"Постарайтесь активно участвовать в беседах, общаться с гостями и наслаждаться общением, тогда у вас будет меньше времени на еду. Это поможет вам забыть о еде и контролировать потребление калорий", – уверен Вялов.

По словам врача-нутрициолога Дарьи Русановой, избежать переедания и набора лишнего веса во время новогодних праздников поможет тщательное пережевывание пищи и соблюдение рекомендаций о правильном питании. А традиция приступать к еде только после полуночи 1 января может навредить здоровью, предупредил гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

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