Календарь Минобороны поступит в продажу 9 января

Календарь Минобороны России на будущий год поступит в продажу 9 января. Приобрести календарь можно в магазинах "Армия России" и в интернет-магазине armrus.ru, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отмечается, на данный момент можно сделать предзаказ календарей.

Календарь на будущий год с элементами военного юмора сделали дизайнеры министерства обороны РФ. Около названий месяцев разместили армейские шутки, которые посвящены оружию и войскам. Календарь представлен на сайте министерства.

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