Аналитики выяснили, что десятая часть мужчин в РФ считает свою внешность отличной

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Аналитики выяснили, что десятая часть мужчин и пятая часть женщин России считают свою внешность отличной. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование лаборатории инновационных нутрицевтиков Dietelle.

Эксперты изучили данные и узнали, насколько граждане довольны своей внешностью. Так, 20% опрошенных женщин назвали себя красивыми, 37% считают, что выглядят хорошо, а 39% собой недовольны.

В компании также узнали, что среди тех мужчин, которые находят себя привлекательными, было вдвое меньше, чем женщин. Красивыми себя назвали лишь 11% респондентов. Еще 34% заявили, что выглядят хорошо, а 37% отметили, что их внешность соответствует отметке "удовлетворительно".

Аналитики также узнали, чем именно недовольны россияне. Ровно половина опрошенных заявили, что хотели бы улучшить свою фигуру. 36% желают изменить состояние кожи, 33% – качество волос.

"Лицо или его отдельные черты хотели бы подкорректировать 20% отвечающих. 10% женщин были бы не против обратиться к услугам пластической хирургии, но не имеют возможности это сделать", – говорится в исследовании.

Ранее пластический и реконструктивный хирург Рашид Велиханов перечислил самые популярные операции на лице у россиян. Это блефаропластика, ринопластика и подтяжка лица. Кроме того, граждане обращаются и за такими услугами, как височно-темпоральный лифтинг, липосакция подбородочной области и отопластика.

"Жизнь в большом городе": пластическая хирургия