В Госдуме оценили идею о штрафах за ненадлежащее рассмотрение обращений пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов положительно оценил идею введения штрафа за ненадлежащее рассмотрение обращений пенсионеров, отметив, что безответственное отношение к обращениям является актуальной проблемой в России. Об этом сообщает RT.

"То, что у нас безобразное отношение к обращениям, – не только к обращениям граждан, но и к депутатским запросам, – это факт. Мы спрашиваем в своих обращениях про одно, а получаем ответы на другое. Проблема действительно есть, проблема актуальная", – сказал он.

При этом, по мнению Нилова, инициатива требует тщательной проработки в части уточнения квалифицирующих признаков, поскольку в России имеется множество различных категорий пенсионеров: военные пенсионеры, пенсионеры, получающие пенсию по случаю потери кормильца, получающие пенсию по инвалидности и другие.

"Вопрос надо обсуждать, каким образом эти квалифицирующие признаки предусмотреть с учетом того, что категорий много <...>. В целом надо понимать, что у нас отношение к письмам граждан никуда не годится и система заслуживает корректировки", – заключил депутат.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести штрафы за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан, а также ввести новое положение, предусматривающее наказание за нарушение порядка рассмотрения обращений пенсионеров. Письмо с предложением он направил на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.