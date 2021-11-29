Иммунолог спрогнозировал "искусственную яму" по COVID-19 в РФ после Нового года

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков спрогнозировал "искусственную яму" по COVID-19 в России после Нового года. Об этом сообщает "Лента.ру".
По словам врача, после новогодних праздников сократится число выявленных случаев COVID-19 из-за уменьшения объемов ПЦР-тестирования.
"На новогодних праздниках будет искусственное снижение заболеваемости. Это нереальный процесс – в реальности после январских каникул может начаться подъем заболеваемости", – отметил эксперт.
Крючков подчеркнул, что новая вспышка COVID-19 также может произойти в конце декабря. Он выразил мнение, что улучшение нынешней эпидемиологической ситуации в стране является шатким временным равновесием.
"В любом случае если кривая заболеваемости пойдет вниз, то наиболее вероятный сценарий, с моей точки зрения, – это очень медленное падение. Непонятно, до каких уровней мы внизу дойдем, но все равно эти уровни будут высокими", – добавил иммунолог.
Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что в России пройден пик заболеваемости коронавирусом. По его словам, третью неделю подряд наблюдается снижение численности заболевших.
Он отметил, что сложившаяся ситуация не обещает успеха в будущем, и призвал россиян продолжать придерживаться превентивных мер правительства, так как они работают.
До этого ВОЗ назвала непривитых людей основными распространителями коронавируса.
В России заявили о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: