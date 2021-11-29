Иммунолог спрогнозировал "искусственную яму" по COVID-19 в РФ после Нового года

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков спрогнозировал "искусственную яму" по COVID-19 в России после Нового года. Об этом сообщает "Лента.ру".

По словам врача, после новогодних праздников сократится число выявленных случаев COVID-19 из-за уменьшения объемов ПЦР-тестирования.

"На новогодних праздниках будет искусственное снижение заболеваемости. Это нереальный процесс – в реальности после январских каникул может начаться подъем заболеваемости", – отметил эксперт.

Крючков подчеркнул, что новая вспышка COVID-19 также может произойти в конце декабря. Он выразил мнение, что улучшение нынешней эпидемиологической ситуации в стране является шатким временным равновесием.

"В любом случае если кривая заболеваемости пойдет вниз, то наиболее вероятный сценарий, с моей точки зрения, – это очень медленное падение. Непонятно, до каких уровней мы внизу дойдем, но все равно эти уровни будут высокими", – добавил иммунолог.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что в России пройден пик заболеваемости коронавирусом. По его словам, третью неделю подряд наблюдается снижение численности заболевших.

Он отметил, что сложившаяся ситуация не обещает успеха в будущем, и призвал россиян продолжать придерживаться превентивных мер правительства, так как они работают.

До этого ВОЗ назвала непривитых людей основными распространителями коронавируса.

