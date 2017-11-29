Социологи узнали, сколько россияне тратят на досуг

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Больше половины россиян не готовы тратить на досуг свыше 20 процентов семейного бюджета.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 43 процента респондентов не расходуют более 10 процентов своих средств, 16 процентов выделяют на досуг 11–20 процентов денег. Наиболее распространены такие показатели среди москвичей и петербуржцев: 32 процента из них тратят на развлечения от 11 до 20 процентов заработка.

22 процента россиян, преимущественно старше 60 лет, совсем не расходуют средства на досуг. До 30 процентов средств тратят 9 процентов участников опроса. Половину семейного бюджета выделить на досуг готовы два процента опрошенных.

Участниками исследования стали 1,2 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента.