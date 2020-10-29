Москва 24: как развивается молодежная журналистика в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

30 октября в Общественной палате РФ состоится круглый стол "Межнациональные отношения в молодежной среде: роль молодых журналистов и блогеров в реализации государственной национальной политики".

В ходе дискуссии будет проанализирована роль молодежи, журналистов и блогеров в реализации государственной национальной политики в России, а также разработаны рекомендации для формирования сотрудничества и создания единой площадки для обмена опытом.

Смотрите прямую трансляцию 30 октября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.