Стали известны обстоятельства смерти солиста "Иванушек" Яковлева

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Сожительницу солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева Александру Куцевол обвинили в отключении артиста от аппарата искусственного дыхания. Такое заявление сделала племянница артиста Татьяна Яковлева в эфире программы "Прямой эфир".
Родственница погибшего певца считает, что Куцевол незаконно представлялась врачам его официальной женой.
"Почему мне никто не позвонил и не сказал, что Олег умер? Только когда он впал в кому, врачи обратились к Саше, потому что она как гражданская жена себя представляла, и ее спросили, что делать", – рассказала Яковлева.
При этом племянница певца не представила никаких доказательств своих обвинений.
Также выяснилось, что родственники Олега Яковлева судятся из-за наследства. У певца остались несколько объектов недвижимости, в том числе в Черногории, антикварная мебель и другие ценные вещи. Завещание оформлено на племянницу и друга. Этот документ пытается оспорить Александра Куцевол.
Певец скончался 29 июня 2017 года в одной из московских больниц после тяжелой болезни и был кремирован. Причина смерти – остановка сердца после двухсторонней пневмонии. Ему было 48 лет. Яковлев стал солистом группы "Иванушки International" в марте 1998 года. Официально певец, начавший в 2012 году сольную карьеру, ушел из группы в 2013 году.
Могила артиста находится на отдаленном участке Троекуровского кладбища. У нее нет ни надгробного памятника, ни ограды. Лишь табличка с именем и фамилией и датами жизни.
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