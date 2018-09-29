В столице в выходные будет холодно и без осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В предстоящие выходные в столицу придет переменная облачность, осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на субботу температура понизится до +3... +5 градусов. Днем воздух прогреется до +8... +10, по области – до +11 градусов.

Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночь на воскресенье может стать самой холодной с начала осени. Температура опустится до 0... +2 градусов. По области возможны заморозки до -3.

Днем в городе +9... +11 градусов. Ветер – западный, 5–10 метров в секунду, атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили о дожде со снегом, который пройдет в столичном регионе в ночь на 2 октября. Температура воздуха в столице опустится до 0... +5 градусов.

Сухие и прохладные выходные обеспечит антициклон из Европы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!